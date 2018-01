Pumas e Boca ficam no 1 a 1 A equipe do Pumas, do México, e o Boca Juniors, da Argentina, empataram por 1 a 1, na noite de terça-feira, na partida de ida da final da Copa Sul-Americana, disputada na noite de terça-feira no Estádio Olímpico Universitário da capital mexicana. Rodrigo Palacio abriu o marcador para o Boca, aos 30 minutos do tempo inicial. Joaquín Botero, aos 8 minutos da etapa final, empatou para o Pumas.