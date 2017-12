Pumas joga para salvar a temporada Um dos destaques do Pumas, adversário corintiano desta quarta-feira, o meia brasileiro Aílton, que no Brasil teve uma passagem sem brilho pelo Palmeiras, há quase dez anos, não acredita que o Timão será presa fácil, por levar um time misto. ?O time fica ainda mais perigoso porque os reservas querem mostrar ao técnico que têm condições de serem titulares?, disse o jogador. ?A chave é não nos desesperarmos e jogarmos com calma para marcarmos o gol?. Além de Aílton, o técnico Miguel España, que substitui Hugo Sánchez, demitido na semana passada, aposta em outro brasileiro, o meio-campista Leandro Eugênio, com passagens por Criciúma, Inter e Botafogo. O placar de 1 a 0 leva o Pumas às semifinais. E o treinador Miguel España tem uma preocupação: a falta de gols do ataque. Marioni, Botero e De Nigris não atravessam boa fase.