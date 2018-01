Pumas vence The Strongest, 3 a 1 Pumas do México derrotou na noite de ontem, por 3 a 1, The Strongest da Bolívia na partida de ida das oitavas-de-final da Copa sul-americana. A partida de volta será disputada no dia 5 de outubro, em La Paz, Bolívia. Bruno Marioni, Antonio de Nigris e Martín Cardetti fizeram os gols do Pumas. Pablo Escobar descontou para The Strongest.