Pumpido é o novo técnico do Newell?s O ex-goleiro Nery Pumpido é o novo técnico do Newell´s Old Boys, da Argentina. Campeão mundial com a Argentina em 1986, ele substitui o chileno Juvenal Olmos, demitido pela má campanha no Apertura e pela eliminação na Copa Sul-Americana diante do rival Rosario Central. Em 2002, Pumpido levou o Olimpia, do Paraguai, ao título da Libertadores.