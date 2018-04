Punição a Jorge Henrique surpreende elenco corintiano

SÃO PAULO - O afastamento de Jorge Henrique por indisciplina, nesta quinta-feira, surpreendeu o elenco do Corinthians. Às vésperas de uma série de jogos decisivos, o anúncio da punição aos jogadores foi feito antes mesmo do início do treino e "pegou todos de surpresa", de acordo com o zagueiro Paulo André.

"O Tite reuniu o grupo e ele e o Edu [Gaspar, gerente de futebol] nos informaram que o Jorge Henrique está afastado. Não falaram o motivo, mas nos agradeceram por confiarmos na decisão da diretoria e da comissão técnica. Fomos pegos de surpresa, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo", admitiu o defensor.

A diretoria do Corinthians não revelou o motivo da punição e nem deu um prazo para a reintegração do atleta. Jorge Henrique não foi relacionado para o clássico com o São Paulo, no domingo, porque teria pedido dispensa alegando problemas particulares. Depois disso, teve uma conversa com a diretoria e, diante de um ato de indisciplina não revelado, acabou sendo afastado do elenco por tempo indeterminado.

A punição surpreendeu os demais jogadores, mas não deve abalar o time antes das próximas partidas, afirmou Paulo André. "Quando você entra em campo, essas coisas ficam de lado", declarou o zagueiro, que não deixou de elogiar o companheiro. "O Jorge está há quase cinco anos com a gente. É amigo, companheiro e nos ajudou em momentos difíceis, mas se a diretoria e a comissão técnica tomaram essa decisão, o motivo deve ter sido justo".

O defensor não deu qualquer detalhe sobre os motivos da punição aplicada ao atacante. Mas indicou que o afastamento não seria consequência de algum eventual desentendimento com o técnico da equipe. "O Tite tem conduzido o grupo de maneira ética e trata todos da mesma forma", frisou.

Para Paulo André, o grupo deve superar rapidamente este episódio para encarar a sequência de jogos que começa no domingo, no primeiro duelo da final do Paulistão, contra o Santos. "Temos de superar isso porque estamos numa semana decisiva. Espero que a gente tenha foco e atenção para jogar nosso melhor e construir a vitória", projetou.

Depois de enfrentar o Santos, o Corinthians volta a campo na quarta-feira para o segundo jogo contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O time brasileiro precisa reverter a vantagem dos argentinos, que venceram a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires.

No domingo seguinte, o time do técnico Tite voltará a fazer o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, na segunda partida da decisão do Estadual. Jorge Henrique está fora destes três próximos jogos do Corinthians. Ele treinará em separado enquanto estiver afastado.