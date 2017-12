Punição ao Olímpia pode ser suspensa O Olímpia, do Paraguai - que foi suspenso por 1 ano pela Fifa de todas as competições internacionais por ter impetrado ações na Justiça Comum contra a Associação Paraguai de Futebol (APF) e contra jogadores - ganhou nesta quinta-feira uma nova esperança de anistia. A APF encaminhou hoje à Fifa um pedido de suspensão da pena e a reinclusão do time na Copa Mercosul, de onde foi tirado no dia 2 de agosto. Os dirigentes da Associação Paraguai argumentam que as ações judiciais já foram retiradas e, em razão disso, a punição não se justificaria mais. O presidente do Olímpia, Osvaldo Dominguez entregou ao presidente da APF, Oscar Harrison, uma farta documentação na qual demonstra que as ações deixaram de existir. Harrison se disse convencido e decidiu fazer o apelo à Fifa, através do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), Nicolas Léoz. Suspenso, o Olímpia deixou de fazer um jogo nesta primeira fase da Mercosul. No dia 21 de agosto deveria enfrentar o Flamengo. O objetivo dos dirigentes é conseguir a suspensão da punição o mais rapidamente possível e enfrentar o time brasileiro antes do dia 28, quando a tabela prevê a partida contra o Nacional, do Uruguai, na abertura do segundo turno desta fase. Olímpia e Flamengo integram o Grupo B da Copa Mercosul, que conta ainda com o Nacional (URU) e San Lorenzo (ARG).