Punição complica mais a vida do Araçatuba na Série A-3 O rebaixamento do Araçatuba da Série A-3 para a Segunda Divisão em 2008 está praticamente definido. Além de ser o lanterna da competição, o time foi penalizado nesta quarta-feira com a perda de seis pontos pelo Tribunal de Justiça Desportiva - TJD - por usar um jogador irregularmente. O Araçatuba está agora com dois pontos negativos. O clube ainda pode recorrer, mas dificilmente vai reverter a situação. O Araçatuba usou o atleta Thiago Ribeiro na derrota por 3 a 0 diante do SEV, no último dia 11. O jogador não estava nem inscrito na Federação Paulista de Futebol. O clube ainda tem débitos com a Federação de R$ 5.640,00. Se não efetuar o pagamento, o Araçatuba pode até ser rebaixado e suspenso de suas atividades por dois anos.