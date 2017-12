Punição motiva o Santos, diz Deivid A perda do quarto mando de jogo, agora contra o Grêmio, dia 5 de dezembro, deixa o time do Santos com mais vontade de vencer. Esse é o pensamento do centroavante Deivid, que prefere encarar a punição apenas como mais um problema que a equipe tem condições de superar, como provou, mais uma vez, contra o Goiás, domingo, em Presidente Prudente. "Já está virando normal o Santos ser punido, mas graças a Deus, não tivemos nenhuma derrota nos três jogos que foram tirados da Vila Belmiro. E depois daquela vitória sofrida de domingo contra o Goiás, aumentou a nossa confiança na conquista do título. Por isso, acredito que vamos ganhar os três pontos também contra o Grêmio, mas não é hora de pensarmos nisso", afirmou Deivid. Antes, o atacante prefere falar sobre o jogo de domingo à tarde, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira. "Todos sabem da rivalidade que há entre o Atlético Paranaense e o Coritiba e até seria bom se o Coritiba facilitasse um pouco para o nosso lado para não ajudar o Atlético. Só que sabemos que isso não vai acontecer. Vamos ter um jogo muito duro lá no Alto da Glória e precisamos dos três pontos para continuarmos sonhando com o título."