Punição pela TV gera controvérsias A suspensão preventiva do goleiro Rogério Ceni e do árbitro Heber Roberto Lopes, por imagens flagradas pela tevê e analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), deu margem a uma polêmica sobre os limites do tribunal no que diz respeito a questões disciplinares. O presidente do STJD, desembargador Luiz Zveiter, foi contestado pela diretoria do São Paulo e pelo próprio goleiro, que considerou sua punição uma ?atitude autoritária? ? não joga contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Rogério Ceni será levado a julgamento por ter dado um tapa, na avaliação do STJD, no atacante Dimba, do Goiás, em jogo pela Copa do Brasil no Morumbi. Pode ser suspenso por até quatro jogos, ficando fora de partidas do Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde