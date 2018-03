Punições pela TV preocupam Corinthians As punições disciplinares do Superior Tribunal de Justiça Desportiva com o auxílio das imagens da TV, como já aconteceu com o goleiro Rogério Ceni, deixaram o Corinthians preocupado. Tanto que a diretoria do clube já avisou os jogadores: não quer saber de pancadas durante as partidas, sobretudo fora do lance de bola. Os principais alvos da orientação são os zagueiros e volantes corintianos. "Estão conversando com a gente sobre isso. Querem que acabemos com as faltas sem bola", explicou Ânderson. Já Fabinho foi repreendido em dobro. Além da direção do clube, levou bronca também da mãe, dona Maria Gessy, brava com as seguidas suspensões do filho. "Ela puxa a orelha mesmo", disse o volante. Conforto - Aos poucos os torcedores descobrem que não é mais necessário enfrentar filas nas bilheterias dos estádios. Em dois dias, o proprietário de bancas de jornal Francisco de Assis Vieira dos Reis já vendeu cerca de 800 dos 2 mil ingressos que dispõe para a partida entre Corinthians e Vitória, domingo, no Pacaembu. "Temos bilhetes para todos os jogos da Série A e B. E fazemos reserva", afirmou o dono da banca. O torcedor que optar pela nova forma de aquisição paga R$ 2,50 a mais por entrada. Geninho esteve nesta quinta-feira na unidade Tatuapé da Febem, para prestigiar o trabalho realizado pelo ex-jogador Zé Maria. "Fazia tempo que não era tão aplaudido", festejou o treinador do Corinthians.