Punido, Diego Souza admite erro O meia Diego Souza admitiu nesta terça-feira seu erro ao xingar o técnico Estevam Soares, durante o empate do Palmeiras com o União São João, domingo, em Araras. Ele já foi suspenso pela diretoria palmeirense e pode até deixar o clube. A polêmica aconteceu no segundo tempo da partida de domingo. Diego Souza entrou em campo, no lugar de Osmar, mas foi substituído apenas 7 minutos depois. ?Isso não se faz nem com cachorro. Faltavam 15 minutos para acabar o jogo, não custava ele (Estevam) me deixar. Não sei se ele fez de sacanagem?, afirmou o jogador, em entrevista nesta terça-feira à Rádio Jovem Pan. Mas Diego Souza está arrependido do que fez. ?Errei no domingo, não deu para segurar e fiquei nervoso. Mas aprendi a lição e isso não vai acontecer mais?, garantiu o jogador, que espera uma definição da diretoria do Palmeiras para saber qual será seu futuro. O jogador pediu, inclusive, desculpas à diretoria do Palmeiras pela sua atitude. Mas ainda não conversou com Estevam. ?Nunca tive problema nenhum com ele. Tentei me controlar, mas ele nem falou comigo quando eu cheguei ao banco, nem olhou para mim. Aí, eu explodi?, contou Diego Souza, já propondo uma reconciliação. ?Quando tiver oportunidade, vou pedir desculpa para ele (Estevam) e, pelo caráter dele, sei que ele também vai pedir desculpa para mim.?