Punido pelo STJD, Atlético-MG leva jogo com o Flu para Brasília A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira a realização de uma partida do Campeonato Brasileiro em Brasília. Punido com a perda de um mando de campo, ainda relativo à edição do ano passado, o Atlético-MG levou para o Estádio Mané Garrincha a partida contra o Fluminense, dia 17 de maio.