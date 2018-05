Punido pelo STJD, Figueirense joga na Arena Barueri Na primeira partida do Campeonato Brasileiro como mandante de campo, o Figueirense terá que se deslocar até Barueri (SP), onde usará a Arena Barueri para receber o Bahia no jogo deste domingo, às 18h30, pela segunda rodada. O time foi punido pelo STJD após uma confusão dentro de campo em um clássico contra o Avaí na Série B do Brasileiro do ano passado.