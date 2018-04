Punido por STJD, Palmeiras confirma 4 jogos iniciais da Série B em Itu

SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras confirmou nesta quarta-feira que escolheu a cidade de Itu, no interior de São Paulo, para realizar seus quatro primeiros jogos como mandante na disputa da Série B do Brasileiro, quando terá de cumprir suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, jogará contra Atlético-GO (25/05), América-MG (01/06), Avaí (04/06) e Oeste (06/07) no Estádio Novelli Júnior.

O Palmeiras cumprirá cumprir suspensão por causa da confusão provocada por seus torcedores com a polícia no jogo diante do Botafogo, no Brasileirão do ano passado, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Precisa jogar em um local a pelo menos 100 quilômetros de distância de São Paulo. E a escolha palmeirense foi por Itu.

"Tivemos por parte da prefeitura de Itu todo o apoio para que pudéssemos ter esses jogos lá. Nosso objetivo é ter uma casa fixa, e não ficar fazendo um jogo em cada lugar, para a torcida entender onde jogamos e os atletas poderem se adaptar ao local", explicou o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, ao justificar a opção.

Depois de cumprir a punição do STJD, o Palmeiras pretende mandar todos seus jogos restantes na Série B no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, começando pelo duelo com o ABC, marcado para o dia 12 de julho, pela oitava rodada do campeonato.