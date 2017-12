Punido, Sport ameaça o Palmeiras A previsível derrota do Sport na 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - o time perdeu o mando de campo por um jogo - ocorreu sob ameaças ao Palmeiras, adversário do clube pernambucano dia 23, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O advogado do Sport, Júlio Cesar Soares, disse que a partida contra o Alviverde vai ser disputada no sertão do Estado, mais precisamente na cidade de Serra Talhada. "Foi lá que nasceu Lampião (o temível cangaceiro Virgolino Ferreira da Silva), vai ser o lugar ideal para enfrentarmos o Palmeiras." De acordo com Soares, a cidade fica a seis horas de ônibus de Recife e dispõe de apenas um hotel, "que será ocupado pelo Sport". "O Palmeiras poderá se hospedar no hotel mais próximo do local do jogo, a 250 quilômetros ou três horas de ônibus de Serra Talhada", prosseguiu o representante do Sport. "Lá faz 40 graus à sombra." O Sport protestou contra a decisão dos quatro auditores. Mas as imagens apresentadas ao plenário não deixavam dúvida de que houve invasão de gramado no jogo com o mesmo Palmeiras, em 11 de outubro, pela segunda fase da Série B. Na verdade, o Sport fez uma defesa fraca, tentando se sustentar em argumentos contraditórios, pouco ou nada convincentes. Por exemplo, levou como testemunha ao tribunal Eduardo Carvalho, um dos invasores de campo. Em seu depoimento, Carvalho disse que tomara aquela atitude como jornalista, já que estava credenciado por um site esportivo para ficar à beira do campo. No entanto, ao mostrar seus documentos para os auditores, sacou do bolso uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). "Afinal, o senhor é jornalista, advogado, torcedor ou que diabos?", indagou um dos auditores, Paulo César Salomão Filho. A defesa do Sport cometeria outra falha ao trocar o nome do técnico do Palmeiras, que teria sido atingido por objetos naquela partida, arremessados da arquibancada da Ilha do Retiro. "Podemos ver no teipe que o Levir Culpi estava até tranqüilo, nada foi lançado contra ele", disse Soares, confundindo Jair Picerni com o treinador do Botafogo. O Sport questionou o tribunal, ao exibir reportagens em que o presidente do STJD, Luiz Zveiter, garantia com 15 dias de antecedência que o clube seria punido com a perda de mando de campo contra o Palmeiras. De acordo com o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), o clube punido com a perda de mando de campo deve transferir a partida seguinte, em casa, para local no mínimo 150 quilômetros distante da cidade à qual pertence.