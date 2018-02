Puskas: leilão para pagar tratamento Ferenc Puskas, o maior jogador da história do futebol húngaro e um dos melhores atacantes que passou pelo Real Madrid, colocará mais de 100 objetos de sua carreira à venda em um leilão que vai ocorrer no próximo dia 2, na Inglaterra. O objetivo é levantar fundos para o atendimento médico do ex-atleta, que sofre de Mal de Alzheimer e está internado em um hospital de Budapeste. Dentre os pertences que serão colocados à venda estão a medalha de vice-campeão da Copa do Mundo de 54, uma camiseta autografada por Pelé e a chuteira que usou na conquista da Olimpíada de 1952, em Helsinque. Um jogo recente entre o Real Madrid e uma equipe húngara chamada Puskas XI, em homenagem ao ex-atacante, arrecadou apenas US$ 12.210,00 à família de Puskas. Agora, espera-se muito mais dinheiro ao ex-jogador de 78 anos, que marcou 83 gols em 84 partidas pela seleção húngara.