Putin bate bola com Infantino no Kremlin a cem dias do início da Copa

O presidente russo, Vladimir Putin, demonstrou suas habilidades após bater bola no Kremlin com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um vídeo promocional da máxima entidade do futebol divulgado nesta terça-feira, a cem dias do começo da Copa do Mundo da Rússia. No vídeo, é possível ver primeiro vários jogadores com a bola enquanto uma contagem mostra os dias que faltam para o início da Copa.

+ Casa montada em Moscou para exibir o Brasil durante a Copa vai custar R$ 12 milhões

+ A cem dias da Copa do Mundo, meio time de Tite está em ‘observação’

"Alguns já contam os dias para o início do maior espetáculo do planeta", aponta o vídeo promocional, no qual participam grandes astros do futebol como Maradona, Ronaldo, Carles Puyol, Diego Forlán e Carlos Valderrama, entre muitos outros.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois disso, aparece Putin em um salão do Kremlin, onde bate bola com Infantino. O líder russo, que é conhecido por não ser um grande fã de futebol, também faz um passe de cabeça na gravação para lembrar que só faltam cem dias para a partida inicial da Copa, no 14 de junho, no estádio Luzhniki de Moscou.

Das 12 arenas que serão utilizadas no Mundial, seis estádios ainda não estão prontos: Ecaterimburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado, Saransk e Samara.