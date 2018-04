Putin decreta naturalização de Mario Fernandes e lateral vai defender a Rússia Pensando na Copa do Mundo de 2018, quando será dona da casa, a Rússia garantiu nesta quarta-feira mais um reforço. O próprio presidente do país, Vladimir Putin, assinou a naturalização do lateral-direito brasileiro Mario Fernandes, que se destacou com a camisa do Grêmio e atualmente defende o CSKA Moscou.