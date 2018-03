Puyol lamenta ausências de Deco e Eto'o no clássico com o Real

O zagueiro Carles Puyol, capitão do Barcelona, lamentou a ausência do meia brasileiro naturalizado português Deco e do atacante camaronês Samuel Eto'o no clássico desta quarta-feira contra o já campeão Real Madrid, pelo Espanhol. Os dois jogadores não estarão no gramado do Santiago Bernabéu por terem acumulado cartões amarelos. "Cada um pode fazer sua avaliação, mas não sei se eles sabiam ou não", comentou Puyol, lembrando que sempre sabe como está sua situação. "Seria preciso falar com eles ou com quem lhes informou, mas são coisas que podem ocorrer no futebol. Alguns jogadores também perderam finais da Liga dos Campeões por causa disso", disse Puyol. Após a goleada de 6 a 0 sobre o Valencia, Deco e Eto'o afirmaram não saber que estavam a um cartão de desfalcar a equipe contra o Real Madrid. Puyol disse que a conquista do Real se deveu ao bom desempenho no primeiro turno: "Eles conseguiram muitos pontos e depois caíram de rendimento. Parecia que iríamos nos recuperar, mas depois falhamos. Todos caem de rendimento e nós não aproveitamos quando ocorreu com eles", destacou.