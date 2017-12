Quadrangular final da A2 começa amanhã O quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão estadual, começa neste sábado com dois jogos, que movimentarão quatro cidades e ganharão destaque na televisão. Tanto Taquaritinga x Flamengo, às 19 horas, como Internacional x Taubaté, às 20h45, serão mostradas ao vivo. Nesta fase, os quatro clubes vão se enfrentar em dois turnos. Apenas o campeão garantirá o acesso para a Série A1 em 2005. Com melhor campanha da segunda fase, o Flamengo, de Guarulhos, é o único time dos quatro que nunca esteva na primeira divisão do futebol paulista. E começa jogando fora de casa, contra o Taquaritinga, considerado a zebra do campeonato. A partida começa às 19 horas e terá transmissão da Rede Vida de Televisão. O principal destaque do Flamengo é o veterano Nilson, atacante que já vestiu a camisa da seleção brasileira, Internacional-RS, Palmeiras, entre outros. Com 12 gols, ele sonha com a artilharia, já que Reginaldo, com 16 gols, está fora da disputa, uma vez que o Bandeirante não conseguiu a classificação. O Taquaritinga não tem destaque individual, mas a defesa é ponto forte do time comandado pelo técnico Paulo Cézar Catanoce. Em todo o campeonato, foi a menos vazada. Em 20 partidas, sofreu apenas 18 gols. Duelo em Limeira - A Internacional, que foi campeã paulista em 1986, brilhou na primeira fase da competição, mas na segunda não foi tão bem. Para a reta final, o técnico Pintado espera que o time reencontre o bom futebol e convocou a torcida para a partida com o Taubaté, no estádio Major José Levy Sobrinho. A partida tem um ingrediente a parte: o Taubaté foi o único time a derrotar a Inter em Limeira. O duelo deste sábado começa às 20h45 e terá transmissão da ESPN Brasil. Em Taubaté, a expectativa pela partida é grande. Um telão foi instalado na principal avenida da cidade, onde é aguardado um bom número de torcedores. Além do técnico Pintado, outra atração na Internacional é o meia Rodriguinho. O jogador brilhou nas duas últimas rodadas da segunda fase e levou o time à classificação. No Taubaté, a principal estrela era o atacante Chokito, mas ele se transferiu para o Paraná Clube. Agora, Gilsinho é o principal responsável pelos gols do time. "Será um jogo difícil, porém, equilibrado", acredita o técnico Toninho Moura.