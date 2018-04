Quadro de Di Stéfano evolui após internação para testes

VALÊNCIA - Lenda do futebol mundial e presidente de honra do Real Madrid, Alfredo di Stéfano está progredindo bem em sua recuperação. Ele foi internado na última terça-feira em um hospital de Valência após realizar uma consulta de rotina para revisão do marca-passo que foi implantado no seu coração em 2005.

De acordo com o Hospital La Fe, onde o argentino está internado, "o progresso continua sendo favorável". O comunicado divulgado nesta quarta-feira ainda apontava que o ex-jogador está "passando por consultas de rotina e alguns testes" para ser liberado em breve - uma data para que ele receba alta, no entanto, ainda não foi definida.

A internação de Di Stéfano aconteceu na última terça. O astro argentino, de 86 anos, teve uma forte bronquite há três semanas, de acordo com Gina Gonzalez, sua secretária pessoal. Além disso, a equipe médica percebeu um inchaço em suas pernas e decidiu hospitalizá-lo por cautela.

O ex-jogador é considerado um dos mitos do futebol mundial. Ele marcou cerca de 890 gols em sua carreira de 22 anos, com passagens por River Plate, Millonarios e Real Madrid, clube em que viveu seu maior sucesso. Ele conquistou cinco títulos europeus consecutivos e ajudou a converter o time espanhol em uma potência internacional. O Real Madrid o nomeou presidente de honra em 2000.