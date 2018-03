Quadro de Maradona é estável, diz boletim O quadro clínico do ex-jogador Diego Armando Maradona se encontra ?estabilizado? e o processo de controle da pneumonia apresentou ?uma aceitável evolução?, segundo informa o boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira pela direção da Clínica Suizo-Argentina, em Buenos Aires, onde ele se encontra internado desde domingo após sofrer uma grave crise cardíaca. Segundo o boletim, os exames mostraram que Maradona sofre de infecção pulmonar, com uma "crise hipertensiva" provocada por uma "miocardiopatia dilatada". O argentino continua respirando com a ajuda de aparelhos e é mantido sob efeito de sedativos, mas em ?doses decrescentes?, lembra o boletim. A direção da clínica informa que ainda hoje serão apresentados os resultados definitivos de alguns exames, nos quais se encontrou um determinado tipo de bactérias. "Ele está um pouco melhor que ontem", assegurou o médico particular de Maradona, Alfredo Cahe. O especialista disse desconhecer a informação de o ex-jogador já estava respirando sem a ajuda de aparelhos. Cahe negou a notícia veiculada pela agência estatal de notíciais Telam, segundo a qual foram encontrados entre 850 e 900 miligramas de cocaína na urina do ex-jogador. Limitou-se a dizer que não tinha ?nenhum conhecimento? sobre o resultado do exame. Cahe pediu ?respeito" para com a família de Maradona e voltou a queixar-se ?das versões falsas que vêm sendo difundidas pela imprensa? sobre o assunto. O médico garantiu que Maradona, "não teve nenhuma overdose de drogas" e pediu para que os jornalistas "se atenham ao que dizem os pareceres médicos" divulgados diariamente pela direção do hospital. O epecialista lembrou que o estado de saúde de Maradona segue sendo "delicado" mas "está avançando passo a passo". Ele advertiu ainda que Maradona deverá ficar internado "por um longo tempo".