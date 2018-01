Quadro de saúde é estável, mas Maradona segue internado Segundo o boletim médico do Hospital De Los Arcos, divulgado neste sábado, 24 horas após a internação do ex-jogador, as "alterações" detectadas nas análises de laboratório feitas pelo ex-jogador argentino Diego Maradona "tornam conveniente" que ele permaneça internado em uma clínica de Buenos Aires. O astro permanece "clinicamente estável" e já não apresenta as fortes dores e sintomas que motivaram sua internação, assinalou o breve comunicado, que indicou ainda que novas notícias sobre o estado de saúde do ex-jogador serão divulgadas na segunda-feira. Maradona, que havia abandonado o hospital Güemes na quarta-feira, após passar duas semanas internado por causa de uma hepatite aguda tóxica causada pelo excessivo consumo de álcool, sofreu nesta sexta-feira uma nova recaída, e foi levado de ambulância ao Hospital Madre Teresa de Calcutá de Ezeiza (30 quilômetros ao sul de Buenos Aires). O ex-jogador chegou à clínica se queixando de "fortes dores abdominais" e foi transferido para o Hospital de Los Arcos. Os profissionais descartaram que o ex-capitão da seleção argentina tenha um quadro de pancreatite crônica, mas recomendaram que o paciente siga sob observação. O boletim informa também que o ex-jogador está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com especialistas em clínica geral, psiquiatria, cirurgia, hepatologia e nutrição. O médico Alfredo Cahe, que segue cuidando da saúde do ex-jogador, apesar deste ter anunciado na quarta-feira que o havia demitido, se manifestou contra a alta, que permitiu que Maradona deixasse a clínica Güemes. Guillermo Cóppola, ex-representante de Maradona, disse hoje que o ex-jogador "é ingovernável", pois não ouve ninguém, e "tem uma personalidade compulsiva em tudo o que faz". Já o brasileiro Careca, que foi companheiro de Diego Maradona no Napoli, se disse confiante de que o ex-jogador "conseguirá superar mais uma crise de saúde", mas considerou que é muito difícil agüentar a fama. "Diego é mais que um jogador famoso. É um mito. E para um mito, é difícil manter o equilíbrio. Ele teve que suportar muita pressão em sua carreira", finalizou Careca.