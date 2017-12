Quagliarella, da Sampdoria, pode ir para o Manchester

O atacante Fabio Quagliarella, da Sampdoria, pode se transferir ao Manchester United se o clube inglês confirmar a proposta de 16 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) feita pelo jogador. Segundo o representante do atacante, Silvio Pagliari, a ida do jogador ao atual campeão inglês é mais que possível. O passe de Quagliarella é dividido entre o clube de Gênova e a Udinese. "Há um mês, o Manchester United fez uma oferta de 16 milhões de euros. Nós achamos que Fabio pode valer entre 15 e 20 milhões de euros, e provavelmente aceitaremos a proposta se os números permanecerem assim", disse Pagliari a uma rádio italiana. Quagliarella, de 23 anos, marcou 13 gols pela Sampdoria na última temporada e chegou à seleção italiana, estreando como titular e fazendo os dois da vitória sobre a Lituânia, pelas eliminatórias à Eurocopa de 2008. O desempenho do jogador despertou o interesse de Inter de Milão e Juventus por seu passe. Porém, antes disso, Sampdoria e Udinese devem decidir quem ficará com todo o passe do jogador.