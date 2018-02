Qual foi o melhor clássico entre Corinthians e Palmeiras? O clássico entre Corinthians e Palmeiras no próximo domingo, no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), chega ao duelo 325, próximo do equilíbrio que caracteriza este duelo. São 115 vitórias palmeirenses, 112 vitórias corintianas e 97 empates. Já são quase noventa anos de história. O primeiro clássico foi disputado em 6 de maio de 1917 e o então Palestra Itália ganhou por 3 a 0, com os três gols de Caetano. Foi no extinto campo do Antarctica, na capital paulista. Desde então, o clássico teve diversos heróis e vilões e a rivalidade só aumentou. Nos últimos trinta anos, foram disputados os jogos que mais foram comentados pelos torcedores, em finais de Paulistão e de Campeonato Brasileiro, com dois anos seguidos de disputas marcantes em Copa Libertadores. Por isso, o Portal Estadão quer saber qual foi o melhor de todos. A lista é: 6 de junho de 2000 Corinthians 2 x 3 Palmeiras Foi a decisão da vaga na final da Copa Libertadores. A vitória emocionante alviverde garantiu a disputa por pênaltis, que terminou 5 a 4 para o time alviverde. Ficou marcado o pênalti batido por Marcelinho e defendido por Marcos. Veja lances do jogo 20 de junho de 1999 Palmeiras 2 x 2 Corinthians A decisão do Campeonato Paulista. Depois de uma semana de provocações, o time corintiano, aproveitando os problemas do adversário, garantiu o título com o empate. Mas o jogo terminou em pancadaria após as embaixadinhas de Edilson. Veja lances do jogo 12 de junho de 1993 Palmeiras 4 x 0 Corinthians A goleada que acabou com o fim do jejum de aproximadamente 17 anos sem títulos do Palmeiras. Foi a redenção de Edmundo, Evair, Zinho e companhia. Veja lances do jogo 27 de agosto de 1986 Palmeiras 3 x 0 Corinthians Uma vitória histórica, com direito até a gol olímpico de Eder. Com este resultado, o time alviverde chegou à final do Campeonato Paulista, que perdeu para a Inter de Limeira - o que é outra história. 25 de abril de 1971 Palmeiras 3 x 4 Corinthians Uma das maiores vitórias por virada da história do duelo, pois o Palmeiras vencia por 3 a 2 e o Corinthians conseguiu virar. Mirandinha foi o destaque, fazendo dois gols - sendo o segundo o gol da vitória. Veja lances do jogo