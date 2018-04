Qual foi o melhor time do Corinthians de todos os tempos?

O estadao.com.br convida torcedores a escolher a melhor escalação do Corinthians em toda sua história. A votação está aberta no novo blog "100 anos do Corinthians", dando largada às comemorações do centenário do time, a serem completados daqui a um ano. Para participar, basta acessar o blog e votar no quiz interativo posicionado na lateral esquerda.

Visite o blog '100 anos do Corinthians'

O blog também trará atualizações diárias destes 100 anos de história, contando histórias que fizeram com que o Corinthians se tornasse o que é hoje. Em seções como "Prancheta", "Foto da Semana" e "Títulos", estarão as biografias dos principais jogadores, como Neco, Luisinho, Neto e Marcelinho Carioca; vídeos com gols e lances de jogos memoráveis; depoimentos de corintianos ilustres; histórias das principais conquistas - e também das dolorosas derrotas; fotos históricas e escalações que marcaram.

Haverá ainda espaço para as sugestões e comentários dos leitores e enquetes que irão testar os conhecimentos dos torcedores no time paulista. Afinal de contas, sem a participação da torcida, o que seria do Corinthians?

O blog irá até o dia 1.º de setembro de 2010, data em que o clube irá comemorar 100 anos. Até lá, por meio de enquetes, as opiniões dos leitores formarão o time dos sonhos e os maiores destaques do clube neste centenário. Participe.