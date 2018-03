Qualidade surpreende Ricardo Gomes Ricardo Gomes está empolgado com a qualidade da safra de garotos que tem à disposição para montar o time que disputará o Pré-Olímpico no Chile, em janeiro. O ex-zagueiro, de 38 anos e técnico há sete, vê nessa geração jogadores que poderão disputar a Copa de 2006 na Alemanha. Antes disso, quer ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas-2004. Nesta entrevista, fala de seus planos e do que a garotada poderá oferecer ao futebol brasileiro nos próximos anos. Leia mais no Estadão