Quando a mãe faz a diferença no futebol No mundo do futebol, histórias sobre uma carreira de sucesso iniciada graças ao incentivo do pai são inúmeras. Mas também há quem reconheça a importância da mãe durante o processo de formação e aproveite o Dia delas para demonstrar reconhecimento. Caso do volante Magrão. "Estou aqui por causa da minha mãe", admitiu o atual xodó da torcida do Palmeiras. Leia mais no Estadão