Quando a paixão rende aventuras e loucuras Os fanáticos por futebol fazem loucuras para apoiar o time. Até se machucam em aventuras nos estádios, tentando ?ajudar? o clube do coração. E também ampliam o acervo do mundo da bola: guardam recortes de jornal, livros, revistas, latinhas de cerveja de equipes. Leia mais no Jornal da Tarde