Quarta de Cinzas pode ter clássico paulista na Libertadores

O carnaval pode ser de fortes emoções para dois dos maiores rivais do futebol paulista. A Conmebol divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada da Libertadores e confirmou que o São Paulo joga no dia 18 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas) contra a equipe que passar da fase preliminar para o Grupo 2. Assim, a estreia pode ser em um esperado clássico contra o Corinthians, na Arena.

Para avançar à fase de grupos, o time de Parque São Jorge precisa passar pelo Once Caldas. O jogo da ida da fase preliminar será em 4 de fevereiro, em São Paulo, com a volta acontecendo uma semana depois, também quarta-feira, em Manizales. As duas partidas estão marcadas para as 22h de Brasília.

O calendário do São Paulo começa em 18 de fevereiro, fora de casa, contra Corinthians e Once Caldas. Depois, a equipe joga duas vezes em casa, contra Danúbio (25/2) e San Lorenzo (18/3), faz o caminho contrário na Argentina (1/4) e Uruguai (15/4) antes de fazer o último jogo da fase de grupos, em casa, contra Corinthians ou Once Caldas, dia 22 de abril.

Pelo Grupo 1, o Atlético Mineiro começa a Libertadores fora de casa, contra o Colo Colo (18/2). Depois, recebe o Atlas (25/2), visita o Independente Santa Fé (18/3) e depois inverte, jogando em Belo Horizonte contra os colombianos (9/4, uma quinta-feira) e no México diante do Atlas (15/4). O último jogo é diante do Colo Colo (22/4), em Minas.

Como o Cruzeiro também é cabeça de chave, tem a mesma ordem de jogos do Atlético Mineiro, mas jogará em casa em dias diferentes. A equipe celeste estreia no Peru contra o Universitário de Sucre (25/2) e recebe o vencedor de Alianza Lima e Huracán em 3 de março, uma terça-feira. Visita o Mineiros (19/3) e depois recebe os venezuelanos (8/3). O jogo contra o time vindo da fase preliminar é em 14 de abril, fora de casa. O Cruzeiro fecha a primeira fase em Belo Horizonte, contra o Universitário, no dia 21 de abril, uma terça-feira, feriado de Tiradentes.

Por fim, o Inter começa sua trajetória diante do vencedor de Morelia x The Strongest, fora de casa, dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Os gaúchos depois jogam contra Universidad de Chile (casa, 26/2), Emelec (casa, 4/3), Emelec (fora, 18/3), Universidad de Chile (fora, 16/4) e finalmente diante do time da pré-Libertadores, em casa, dia 22 de abril.

O calendário divulgado pela Conmebol já considera o fim do Horário de Verão do Brasil em 22 de fevereiro e estipula que os times que enfrentarem adversários mexicanos nas oitavas de final têm que jogar em 29 de abril e 6 de maio.