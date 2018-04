Quarta é dia de demissões na Lusa A quarta-feira promete ser cheia na Portuguesa. O elenco que terminou a primeira fase da Série B em 11º lugar, eliminado, se reapresenta na manhã desta quarta-feira no Canindé. Com apenas a Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) para disputar no que resta da temporada, a Lusa vai dispensar boa parte do grupo. O técnico Luis Carlos Ferreira já está desempregado. "Vamos rescindir o contrato de vários jogadores", confirma Henrique Taveira, gerente da Ability Sports & Management, empresa responsável pelo futebol profissional da Portuguesa, sem antecipar quantos serão demitidos. "Não podemos manter jogadores caros apenas para a Copa FPF", diz o dirigente. A folha de pagamento atual da Lusa é de cerca de R$ 400 mil. Alguns dos jogadores e talvez o técnico Ferreira podem receber propostas para deixar o clube agora e retornar em janeiro. Para decidir quem fica, Taveira se reúne nesta quarta com a diretoria da Portuguesa e com o técnico do time B, Leônidas dos Santos, que apontará seus nomes preferidos. Um fator que pesará na conta da Ability é o comportamento de cada atleta durante o Brasileiro. "Alguns já deixaram claro que não têm interesse em ficar", diz Taveira. Após a derrota para o Fortaleza, no sábado, pela última rodada da Série B, o técnico Ferreira declarou que o elenco foi um dos piores que já trabalhou, com muitos problemas de indisciplina, como atrasos e faltas nos treinos. Piá e Régis sumiram do clube na última semana, foram temporariamente afastados e devem ser os primeiros a deixar definitivamente o Canindé. Alguns dos cotados para ficar são o volante Capitão, o goleiro Gléguer, o meia Paulo Isidoro e o atacante Leandro Amaral, que receberam elogios da comissão técnica e de dirigentes. "Queremos manter uma base para 2005. O Leandro, por exemplo, manifestou interesse em ficar e disputar a Copa FPF. Ele veste a camisa, foi nascido e criado no clube", diz Taveira. O próximo jogo da Lusa na Copa FPF está marcado para sábado, às 10 horas, contra o Mirassol, no Canindé, pela quarta rodada da segunda fase. A equipe está em terceiro no Grupo 12.