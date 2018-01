Quarta-feira com futebol em todo o mundo O clássico Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro, é o grande destaque da rodada desta Quarta-feira da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas também é preciso ficar de olho no líder Internacional, que pega o perigoso Fortaleza no Nordeste do País. Há ainda o duelo Cruzeiro x São Paulo, um dos grandes clássicos nacionais. Ao todo, são sete jogos nesta quarta à noite e outros quatro na Quinta. A rodada do futebol, porém, começa à tarde, com os jogos dos campeonatos europeus. Na Alemanha as cinco partidas valem para entrar na briga por uma das principais posições. Já na Espanha, tem o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, Deco e companhia enfrentando o Valencia, com ambos precisando de uma vitória para encostar no surpreendente líder Getafe. O Campeonato Francês volta suas atenções para Mans e Paris Saint-Germain, que precisam ganhar seus jogos para não deixar o Lyon, primeiro colocado, disparar. E no Campeonato Italiano, a Juventus pega a Udinese na casa do adversário e uma vitória mantém seu 100% de aproveitamento. Acompanhe também o dia na Fórmula 1, que se prepara para o GP do Brasil, e a Seleção Brasileira feminina de vôlei no Sul-Americano, que enfrenta a Argentina.