Quarta terá vários amistosos pelo mundo Várias seleções já classificadas para a Copa de 2006 entram em campo nesta quarta-feira numa série de amistosos pelo mundo. Equipes favoritas, como Itália e Argentina, e outras nem tanto, como Japão, Angola, Coréia do Sul e Tunísia, fazem testes importantes no caminho para o Mundial. Depois de excelente apresentação contra a Holanda, em Amsterdã, no sábado, quando bateu os anfitriões por 3 a 1, a Itália encara a Costa do Marfim, na Suíça, no melhor jogo entre os duelos desta quarta. Num sinal de reconhecimento pelo bom trabalho de Marcelo Lippi no comando da Azurra, o presidente da Federação Italiana de Futebol, Franco Carraro, afirmou nesta terça que a entidade tem intenção de prorrogar seu contrato para depois do Mundial da Alemanha. ?Lippi está fazendo um trabalho excepcional. Se ele quiser prorrogar seu contrato para além de 2006, a Federação seria bem favorável?, revelou o dirigente ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Outra favorita ao título mundial, a Argentina de José Pekerman, que perdeu de virada para a Inglaterra por 3 a 2, em Genebra, no sábado, vai até o Catar enfrentar a equipe da casa em mais um teste. Contente com o desempenho de Carlitos Tevez no futebol brasileiro, o técnico argentino confia na habilidade do atacante para vencer. Ainda na preparação para a Copa do próximo ano, o Japão, comandado por Zico, recebe uma seleção estreante em Mundiais: a Angola. No Egito, a Tunísia, classificada para mais uma Copa, encara a equipe da casa, enquanto que na Coréia do Sul os anfitriões jogam contra a Sérvia e Montenegro. A Polônia recebe a Estônia em ritmo de treino.