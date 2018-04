Quartas de final do Paulistão terá clássico entre Santos e Palmeiras

SÃO PAULO - As partidas das quartas de final do Campeonato Paulista estão definidas. Os próximos confrontos, que ainda não têm data para ocorrer, foram conhecidos depois da última rodada do Estadual, neste domingo. Todos os jogos começaram no mesmo horário, às 16h. Com a derrota diante do Ituano por 2 a 1, o Palmeiras terminou a primeira fase do torneio em 6.º lugar e, por isso, vai enfrentar o Santos, de Neymar, que assegurou a 3.ª colocação com a vitória sobre o Penapolense, também por 2 a 1. O clássico entre os rivais será disputado em uma única partida na Vila.

Na liderança, o já classificado São Paulo, que caiu diante do Mogi Mirim fora de casa neste domingo, conheceu seu adversário. Será o Penapolense, que mesmo com a derrota para o Santos, garantiu a última vaga para as quartas de final. O time do Morumbi tem o direito de jogar em seu estádio.

O Corinthians não teve grandes dificuldades para bater o Atlético Sorocaba por 2 a 0 no Pacaembu, diante de 26 mil torcedores, e terminou a fase de classificação em 5º lugar. Já não tinha chance de pular para o G-4. Agora, os comandados de Tite terão pela frente a Ponte Preta, que se classificou em 4.º e, por isso, joga em casa. A Ponte eliminou o Corinthians no Paulistão do ano passado.

Com uma boa campanha durante toda a primeira fase do Paulistão, o Mogi Mirim se despediu da primeira fase na vice-liderança do campeonato depois de superar o São Paulo por 1 a 0. Trata-se de um resultado e tanto para o time do Interior. Seu próximo adversário será o Botafogo, que foi goleado pelo XV de Piracicaba por 4 a 1 neste domingo, mas se garantiu como penúltimo colocado no G-8.

Entre os times rebaixados para a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2014 estão: Mirassol, União Barbarense, São Caetano e Guarani. Apenas o Mirassol foi conhecido nesta rodada. O time até que ganhou do Linense por 3 a 0, mesmo assim não conseguiu os pontos que precisava para evitar a queda.

Confira os jogos das quartas de final do Paulistão:

São Paulo x Penapolense

Mogi Mirim x Botafogo

Santos x Palmeiras

Ponte Preta x Corinthians