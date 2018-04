Quartas do Paulistão terão clássico entre Santos e Palmeiras no sábado

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta segunda-feira a tabela das quartas de final do Paulistão. Jogo mais aguardado desta etapa do torneio, o clássico entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, vai acontecer no sábado, às 16h15, com transmissão em TV aberta. Isso porque o Palmeiras não poderia jogar no domingo - o clube tem de viajar para o México, onde enfrenta o Tijuana, terça-feira, pela Libertadores. Vale lembrar que essa fase da competição estadual é de jogo único.

Os outros dois grandes de São Paulo jogam no domingo, em horário nobre do futebol. O Corinthians vai até Campinas visitar a Ponte Preta, em partida que também terá transmissão em TV aberta a partir das 16h. O São Paulo fecha as quartas de final recebendo o Penapolense, às 18h30, no Morumbi. O único confronto entre times do interior também será no sábado, às 18h30, quando o Botafogo vai até Mogi Mirim encarar os donos da casa. Esses dois jogos vão ao ar pelo canal por assinatura SporTV.

Pelo chaveamento dos mata-matas, o vencedor do jogo entre Corinthians e Ponte Preta enfrenta o finalista de São Paulo e Penapolense. Já quem passar do clássico entre Santos e Palmeiras joga contra o vencedor de Mogi Mirim e Botafogo.

SÁBADO (27/4)

Santos x Palmeiras, às 16h15, na Vila Belmiro

Mogi Mirim x Botafogo, às 18h30, no Romildão

DOMINGO (28/4)

Ponte Preta x Corinthians, às 16h, no Moisés Lucarelli

São Paulo x Penapolense, às 18h30, no Morumbi