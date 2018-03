Quase 100 torcedores de Hertha e Eintracht Frankfurt são detidos após briga

O enfrentamento entre torcedores de Hertha Berlim e Eintracht Frankfurt antes da partida entre as duas equipes pelo Campeonato Alemão, no sábado, na capital do país, teve saldo de 96 pessoas detidas e seis feridos, segundo balanço divulgado pela Polícia neste domingo. Em comunicado, a polícia de Berlim detalhou que 73 dos detidos procediam de Hessen, Estado federado em que Frankfurt está localizada.

A briga aconteceu horas antes do jogo disputado no Estádio Olímpico, que terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0. As autoridades continuam investigando se os torcedores do Eintracht decidiram ir ao bairro de Moabit, tradicional reduto de fãs do Hertha, naquele momento ou haviam marcado o enfrentamento pela internet.

Segundo o relato policial, o conflito começou em torno das 13h (local, 9h de Brasília). Muitos dos brigões estavam encapuzados e atiraram garrafas, engradados de cerveja, cadeiras e até sinalizadores.

Ao chegarem as primeiras viaturas ao local, os agentes se depararam com um grupo de Cerca de 60 pessoas, que os atacou, o que levou os policiais a revidarem e a pedirem reforço. De acordo com o balanço, um dos feridos foi internado após ser atendido.