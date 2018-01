Quase de volta à elite, Portuguesa mantém a cautela O discurso não mudou, mas o técnico da Portuguesa, Vágner Benazzi, sabe que não tem como esconder o favoritismo da equipe para conquistar o acesso e a volta à elite do futebol paulista, um ano após o rebaixamento. ?Temos tudo na mão, porém, ainda não estamos lá. Faltam dois jogos para atingirmos nosso objetivo e não vamos mudar nossa maneira de pensar para não estragarmos tudo agora, quando falta tão pouco?, afirmou o treinador. Ele quer evitar o entusiasmo, como o já visto por cerca de cinco mil torcedores que foram, sábado à noite, no Canindé, e viram a vitória sobre o Guarani por 1 a 0. Mesmo virtualmente garantido na primeira divisão, o técnico lembra que ?a torcida pode festejar, mas nós não temos este direito?. Com 10 pontos e na liderança isolada do Grupo 2, a Portuguesa pode confirmar presença no Paulistão 2008 já nesta quarta-feira mesmo se perder o seu compromisso diante do São José, em São José dos Campos. Isso acontece se o Bandeirante não bater o Guarani. Uma vitória e até um empate contra o São José faz com que o time rubro-verde não dependa de nenhum resultado. Para o próximo duelo, Benazzi terá duas ausências e ao mesmo tempo dois retornos. Por receberem o terceiro cartão no sábado os meio-campistas Rai e Alexandre estão fora. Por outro lado, voltam Marcos Paulo e Preto, que também atuam no meio-de-campo. Dessa maneira, a formação do time não deve ser mudada.