Quase inativo, Adriano deve deixar a Inter de Milão O atacante Adriano, quase inativo nas duas últimas temporadas pela Inter de Milão, deve deixar o time campeão italiano no próximo período de transferências. A atitude e a forma física do brasileiro de 25 anos foram criticadas pelo técnico da Inter, Roberto Mancini, em meio a relatos sobre bebedeiras e festas noite adentro. "Quero uma vida tranquila, prefiro não lembrar o que aconteceu. [A bebedeira] é uma coisa que eu lamento e não quero nunca repetir", afirmou ele na sexta-feira à imprensa local. O Parma, onde ele já jogou, e o West Ham United, da Grã-Bretanha, fizeram contato com Adriano em agosto, mas ele preferiu continuar no San Siro para brigar por uma vaga, algo que agora está revendo. "Agora estou esperando uma decisão do técnico e do clube. Quero jogar. Não importa onde", afirmou. Nesta semana, o presidente do arquirrival Milan, Silvio Berlusoni, disse que "não há time que não gostaria de ter um campeão como ele", mas negou interesse em contratar o centroavante. (Por Mark Meadows)