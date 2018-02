Quase reeleito, Marcelo Teixeira promete manter Luxa

O baixo comparecimento de associados com direito a voto - aproximadamente 400 - na parte da manhã chegou a preocupar os integrantes da chapa Rumo Certo, da situação. O movimento aumentou depois que um verdadeiro batalhão da equipe do presidente passou a convocar os associados por telefone. E apareceram associados em cadeiras de roda e idosos conduzidos por familiares. E não faltaram acusações. O publicitário Armênio Neto ficou espantado ao ver o nome do seu avô, já falecido, na relação dos associados em condições de votar. "Além disso, minha foto na carteirinha de sócio é de quando eu ainda era criança e ninguém me pediu o RG para fazer uma checagem." Antes de entrar no recinto onde se encontravam as urnas, o sócio era recebido por Marcelo Teixeira, seus principais assessores e simpatizantes. Recebiam a camisa da Rumo Certo e adesivo da Chapa 2. E ouviam as últimas promessas que o Santos vai continuar forte. Uma cena surpreendente foi de um senhor, 50 anos aproximadamente, que se aproximou de Teixeira e, chorando, implorou: "Não deixa o Luxa ir embora." O presidente prometeu se esforçar para manter o técnico e ‘eleitor’ foi levado ao salão de mármore para votar. Schiff e simpatizantes de sua candidatura ficaram perto da entrada do salão onde estavam as urnas. Nas entrevistas, Teixeira disse que tem interesse na permanência de Luxemburgo e fez uma promessa em tom de campanha. "Temos um projeto para o Santos ganhar não só a Libertadores, mas todas as competições que vai disputar em 2008." Para que Teixeira voltasse ao corpo-a-corpo com os eleitores na busca de votos, seus correligionários espalharam o boato que Pelé estava chegando. Foi o bastante para dispersar a Imprensa. Faltando menos de uma hora para o encerramento da votação, Schiff, já admitia a derrota. "Não acredito mais em surpresa, mas a oposição deixou o seu carimbo. Agora vamos trabalhar no Conselho Deliberativo para mudar os estatutos para evitar o continuísmo." Schiff repetiu no contato pessoal com os associados o discurso que o Santos foi contaminado pelo continuísmo do Corinthians em razão dos negócios (franquias de escolinhas de futebol) com Carla Dualib e a contratação do médico e conselheiro corintiano Joaquim Grava. "Fiquei conhecendo a engrenagem e agora entendo a razão de o Santos ser um time sem alma. Se eu fosse eleito, Luxemburgo só continuaria no clube se fosse para ser apenas técnico e não consultor do Joinville e agenciador de jogadores." A eleição serviu para a Torcida Sangue tirar mais uma casquinha do Corinthians, promovendo o velório de Alberto Dualib, Betão, Felipe e Vampeta.