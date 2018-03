Quase tudo definido na Série B2 Na tarde deste domingo, Campinas e Jabaquara voltaram a sonhar com a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da Série B2. O time campineiro venceu o Joseense por 3 a 1, enquanto os santistas bateram no Campo Limpo, pelo mesmo placar, em partidas válidas pela 13ª rodada. O Campinas, com 14 pontos, ocupa a sétima posição do Grupo 2, que tem Itararé (34 pontos) e Grêmio Barueri (28) classificados. O Jabaquara (17) é o quarto, que também luta por um das duas vagas. No Grupo 1, Águas de Lindóia (26), Serra Negra (23) e Jalesense (23) já estão assegurados na segunda fase. Assim, três times brigam por uma vaga: Pirassununguense (18), Penapolense (17) e Lençoense (16). Por outro lado, já estão definidos os dois times rebaixados para a Série B3 em 2004. O Radium caiu no Grupo 1 e o Guarujá no Grupo 2. Confira todos os jogos deste fim de semana: Guaçuano 1 x 0 Radium; Águas de Lindóia 2 x 0 Jalesense; Serra Negra 4 x 1 Penapolense; Jabaquara 3 x 1 Campo Limpo; Grêmio Barueri 3 x 1 Guarujá; Campinas 3 x 1 Joseense; Lençoense 2 x 1 Pirassununguensse e Itararé 3 x 1 Elosport. A classificação: Grupo 1 - 1º) Águas de Lindóia 26 pontos; 2º) Serra Negra e Jalesense 23; 4º) Pirassununguense 18; 5º) Penapolense 17; 6º) Lençoense 16; 7º) Guaçuano 12; 8º) Radium 8. Grupo 2 - 1º) Itararé 34 pontos; 2º) Grêmio Barueri 28; 3º) Elosport 19; 4º) Jabaquara e Campo Limpo 17; 6º) Joseense 15; 7º) Campinas 14; 8º) Guarujá 4.