Quatro brigam por vagas no Vasco Para o jogo com o Palmeiras, domingo, no Estádio Parque Antártica, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Vasco, Geninho, ainda não definiu a dupla de zagueiros da equipe. Wescley, Henrique, Serjão e Fabiano são as opções. Recuperado de lesão, Henrique disse respeitar os companheiros, mas quer lutar para ser titular. "Todo mundo aqui tem qualidades, mas venho provando a cada dia que estou bem fisicamente e pronto para jogar", declarou o atleta. Quem está agradando ao treinador é a jovem revelação Muriqui, de 19 anos. Recém-contratado do Madureira, o atleta deve ser relacionado para o banco de reservas no confronto contra o Palmeiras. Ele atua no setor de meio-de-campo e vem treinando bem, segundo opinião do técnico Geninho.