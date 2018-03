Quatro campeões sob tensão no Brasileiro A 22ª e penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro terá neste domingo dois clássicos entre campeões que vivem momento especial. No Pacaembu, o Corinthians tenta firmar-se no bloco principal diante do Grêmio, que não se livra da zona de rebaixamento. No Maracanã, o Flamengo procura reforçar reação, e contra o São Paulo, que sonha com a liderança e tropeçou em casa no meio da semana. O duelo na Capital tem os componentes necessários para se tornar dramático. O Corinthians (campeão nacional em 90, 98 e 99) trata de se recompor, depois de perder Fábio Luciano (negociado), Doni (suspenso) e Jorge Vágner e Leandro Amaral (contundidos). Também está à espera do retorno de Liedson. Com 29 pontos, almeja retornar ao grupo dos 8 melhores. O Grêmio (vencedor em 81 e 96) anda atormentado pelo fantasma do rebaixamento. Os 19 pontos em 21 apresentações o deixam em penúltimo lugar e sem rumo. Tite e Dario Pereyra já caíram e o técnico Nestor Simionatto estreou com derrota por 2 a 0 para o Criciúma, em casa. Deixar a zona intermediária é o objetivo imediato do Flamengo, que já festejou a hegemonia no Brasil em 80, 82, 83 e 92 - sem contar o título de 87, que oficialmente a CBF credita ao Sport. O time carioca tem 27 pontos, alterna bons e maus momentos, ainda não é confiável, mas aposta na eficiência de Oswaldo de Oliveira, que estreou quinta-feira, com vitória sobre o Internacional (2 a 1, de virada). O segundo desafio de Oswaldo no novo clube é derrubar o São Paulo, time que dirigiu até as primeiras rodadas do torneio. O campeão de 77, 86 e 91 deixou escapar oportunidade de saltar para o primeiro lugar, com a derrota por 2 a 1 para a Ponte, no Morumbi. Com 41 pontos, deveria estar tranqüilo, mas dá sinais de nervosismo e estará defalcado de Rogério Ceni e Júlio Santos (suspensos), além de Kaká (na seleção sub-23) e Júlio Baptista (negociado com o Sevilla).