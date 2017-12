Quatro destinos em jogo no Morumbi O jogo de hoje vale muito para quatro jogadores do São Paulo. Gabriel, Danilo, Diego Tardelli e Grafite precisam provar algo ao treinador e à torcida a cada partida. E jogar bem contra o Corinthians é sempre um passo a mais na busca do reconhecimento. Gabriel volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Deportivo Táchira, por haver sido expulso no primeiro jogo contra os venezuelanos. Está ganhando espaço como meia-direita e fez um gol contra o Cruzeiro, no Mineirão. ?Tem melhorado a cada jogo, mas precisa subir de produção quando cai pelo lado direito?, diz Cuca. O problema de Grafite, além de perder alguns gols fáceis, é que marcou duas vezes contra o Juventus e impediu a queda do Corinthians no Campeonato Paulista. Sonha em marcar hoje para acabar com a bronca da torcida. Cuca gosta muito dele, não apenas pelos dez gols que marcou no ano, mas pela ajuda que dá na marcação e principalmente por seu posicionamento na área, tanto na do adversário como na do São Paulo. Danilo demorou a se firmar. É lento, mas a altura conta muito para Cuca. ?Jogadores altos sempre ajudam o time nas cobranças de falta e para manter a posse de bola. O Danilo é habilidoso, sabe segurar a bola, mas precisa melhorar na efetividade do ataque. Precisa chegar com mais força para definir jogadas, precisa chutar mais a gol?. Diego Tardelli tem 14 gols marcados em 37 jogos pelo São Paulo. Boa média, principalmente para quem nunca foi titular absoluto. Está voltando ao elenco agora, depois de um afastamento de dois meses por mau comportamento. Um gol contra o Corinthians vai ser muito importante para começar a lutar por uma posição no time principal.