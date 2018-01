Quatro grandes lutam pelo scudetto Milan, Juventus, Inter e Roma encabeçam as listas dos prognósticos dos favoritos ao título. O quarteto manteve a base da temporada passada e luta pela hegemonia local. Lazio e Parma correm por fora e despontam como azarões, assim como o Chievo, que fez campanha surpreendente no ano passado. A Juve aposta no talento e na força de Buffon, Nedved, Trezeguet, Tacchinardi, Di Vaio, Del Piero para reconfirmar o scudetto vencido em cima da hora e aumentar o currículo para 27 conquistas nacionais. O time dirigido por Marcello Lippi aparece como maior candidato. O Milan tem Rivaldo (que deve ficar fora neste sábado por contusão), Paolo Maldini, Rui Costa, Inzaghi e o zagueiro Nesta, contratado da Lazio em cima da hora. O técnico Carlo Ancelotti não tem do que se queixar. A rival Internazionale joga suas fichas em Vieri, Gamarra, Crespo, Recoba, Javier Zanetti. A diretoria não quer nem ouvir falar em Ronaldo e, como prova de confiança em Cúper, estendeu seu contrato até 2005. A Roma confia nos brasileiros e na habilidade de Totti, Zebina, Samuel, Delvecchio e Batistuta. Eles formam a base de sustentação do esquema do técnico Fabio Capello. A Roma ficou enfurecida com Adriano Galliani, presidente da Liga e vice-presidente do Milan, que ameaçou suspender a inscrição do time por causa de dívidas. A Lazio foi quem sentiu mais a pressão, pois teve de aumentar capital em US$ 50 milhões para não ir à falência como a Fiorentina. Mas há quem diga que o clube está quebrado.