Quatro jogos abrem a Copa SP Jr. 2005 A edição 2005 da Copa São Paulo de Juniores começa nesta terça-feira com quatro partidas. Com 88 clubes, a competição é a mais inchada de toda a história e com a inclusão do Náutico, de Roraima, pela primeira vez, terá representantes de todos os estados do Brasil. Três emissoras vão transmitir jogos ao vivo: a Rede Cultura, a ESPN Brasil e a Rede Vida de Televisão. A cerimônia de abertura, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP), prevê a participação de pelo menos um representante de cada time. Depois disso, a competição terá seu primeiro jogo, às 13h30, quando o EC Osasco enfrenta o Rondônia, pelo Grupo K. Logo depois, às 15h30, na mesma chave, o Fluminense, tricampeão carioca Sub-20, terá pela frente o Vila Nova-GO, com transmissão da ESPN Brasil. Mais tarde, a partir das 17 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo estréia no Grupo B diante do Vila Aurora, da cidade matogrossensse de Rondonópolis. No jogo de fundo, o Santos mostra sua nova geração diante do Democrata, de Governador Valadares-MG, com transmissão da TV Cultura. Na quarta-feira, acontecem mais 38 partidas. E, na quinta-feira, o encerramento da rodada de abertura com os jogos do Grupo U, sediado em Americana (SP). No total, são 22 grupos com quatro clubes cada, espalhados pelo interior de São Paulo e a capital. Os campeões de cada chave e os 10 melhores colocados passam para a fase seguinte, que será em sistema mata-mata.