Quatro jogos completam rodada da Série C Quatro jogos completaram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta quinta-feira. Pelo Grupo 5, em São Luís, o Flamengo venceu o River, por 1 a 0, chegando aos seis pontos e já se classificando para a segunda fase. Dois jogos foram válidos pelo Grupo 28. À tarde, o São José venceu o Brasil, por 3 a 1. À noite, o Pelotas venceu o RS, por 1 a 0. No Espírito Santo, o Rio Branco venceu o Tupi-MG por 2 a 0.