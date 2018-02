Quatro partidas abrem rodada da Série A-2 neste sábado Neste sábado, a 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 será aberta com quatro jogos, onde a maioria dos times corre atrás de pontos para ficar entre os oito primeiros colocados. Mais seis jogos acontecem no domingo. São José e Atlético Sorocaba se enfrentam às 18 horas, no Estádio Martins Pereira. Os dois times ocupam colocação confortável e estão na zona de classificação. O São José, que na última rodada empatou fora de casa com o Osvaldo Cruz, por 3 a 3, é o quarto colocado, com 23 pontos. O Sorocaba venceu o Mogi Mirim, por 2 a 0, e está uma posição abaixo, em quinto, com dois pontos a menos, 21. A ESPN Brasil anuncia a transmissão ao vivo. O União São João, com 24 pontos, em tenta se reabilitar de duas derrotas consecutivas, para Botafogo (6 a 1) e Guarani (2 a 0). E sem o técnico Edson Vieira, demitido, quarta-feira. Em seu lugar, interinamente, estará Silvio Garlizzoni, ex-auxiliar técnico. Seu adversário será a Portuguesa Santista, com 15 pontos, em 14.º lugar, que vem animada com a goleada sobre o Taubaté, por 4 a 0. A partida será realizada no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, às 18 horas. A Rede Vida vai mostrar, a partir, das 19 horas, o confronto entre a Inter de Limeira, nona colocada com 18 pontos e que quer voltar à zona de classificação após um empate sem gols em casa contra o Mirassol, e o Bandeirante, sexto com 20 pontos, que tropeçou diante do Oeste em casa, ao perder por 2 a 0. Opostos na tabela, Comercial e Mirassol se enfrentam às 16 horas, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O time da casa, que é o 17.º colocado com 13 pontos, vem de um empate em casa com o XV de Jaú, por 0 a 0. Na última rodada, o Mirassol, 7.º, com 19 pontos, também empatou sem gols com a Internacional, fora de casa. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Primeira fase - 14.ª rodada Sábado 16 horas - Comercial x Mirassol 18 horas - São José x Atlético Sorocaba (ESPN Brasil) 18 horas - União São João x Portuguesa Santista 19 horas - Inter de Limeira x Bandeirante (Rede Vida) Domingo 16 horas - Botafogo x Guarani 16 horas - Taquaritinga x Oeste 16 horas - Portuguesa x Rio Preto 16 horas - XV de Jaú x Nacional 16 horas - Mogi Mirim x Taubaté 16 horas - Osvaldo Cruz x Palmeiras B Classificação: 1.º - Portuguesa, 30 pontos; 2.º - Rio Preto, 24; 3.º - União São João, 24; 4.º - São José, 23; 5.º - Atlético Sorocaba, 21; 6.º - Bandeirante, 20; 7.º - Mirassol, 19; 8.º - Botafogo, 18; 9.º - Inter de Limeira 18; 10.º - Oeste, 17; 11.º - Taquaritinga, 16; 12.º - Palmeiras B, 15; 13.º - XV de Jaú, 15; 14.º - Portuguesa Santista, 15; 15.º - Guarani, 15; 16.º - Mogi Mirim, 13; 17.º - Comercial, 13; 18.º - Taubaté, 12; 19.º - Nacional, 10; 20.º - Osvaldo Cruz, 8.