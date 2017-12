Quatro paulistas contra o Atlético-PR Nada está decidido. Restando seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense se aproveitou do deslize do Santos neste domingo em Criciúma e desponta sozinho em primeiro, mas é perseguido por quatro paulistas, todos eles com boas razões para continuar sonhando com a taça. O Santos continua na cola. Palmeiras e São Paulo, embalados, encostaram. E o São Caetano se reergueu e também se aproxima. Sem ninguém garantido entre os quatro que vão para a Libertadores, nem nenhum clube matematicamente rebaixado, o Brasileiro vai terminando como começou: equilibrado, com poucos destaques e nível técnico abaixo dos últimos anos. Líder até a rodada passada e dono do melhor ataque do campeonato, o Santos foi a Criciúma sem seu grande trunfo, o atacante Robinho, afastado em razão do seqüestro de sua mãe, Marina de Souza. O time catarinense, 17º colocado e com saldo de dez gols negativos, vinha de um empate com o Atlético-MG, antepenúltimo na tabela. Os paulistas abriram o placar logo no sexto minuto de jogo, mas sofreram o empate dois minutos depois. E foi só: 1 a 1. Com o resultado, o Santos foi a 73 pontos e ficou dois atrás do Atlético Paranaense, que sofreu mas ganhou do Fluminense por 2 a 1. Depois de ter sido goleado por 5 a 0 pelo Santos, o Flu saiu na frente do Atlético, no Maracanã, sofreu o empate do artilheiro Washington, o 28º dele na competição, e só cedeu a virada aos 48 do segundo tempo. No próximo domingo, os dois primeiros do campeonato jogam em casa. O Santos, contra o Goiás. O Atlético, contra o Criciúma. Agora, porém, a briga não é mais só entre eles. São Paulo e Palmeiras chegaram aos 71 pontos, a apenas quatro dos paranaenses. O time do Morumbi, embalado pela vitória sobre o São Caetano no meio da semana, foi bem de novo neste domingo e goleou o Botafogo por 5 a 2. Já o Palmeiras, apesar de atuação fraca, venceu o Paysandu por 1 a 0 no sábado, no Parque Antártica. Foi a sétima vitória nos últimos nove jogos do clube e os jogadores do técnico Estavam Soares já não falam mais como azarões. O quarto paulista correndo atrás do Atlético é o São Caetano. O clube mostrou que superou o trauma da morte do zagueiro Serginho e derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, neste domingo, em Campinas, saltando a 68 pontos. Com um jogo a menos, o São Caetano recebe o Paraná na quarta-feira, em jogo da 39ª rodada adiado em razão da morte de Serginho. Se vencer, o clube empata com Palmeiras e São Paulo e entra na briga direta pelo título. Na luta para escapar da segunda divisão, o Grêmio beira o nocaute. Derrotado no sábado pelo Paraná, por 1 a 0, o time gaúcho soma apenas 35 pontos e segura a lanterna. O Guarani aparece pouco acima com 39 e também é forte candidato à Série B. A definição dos outros dois rebaixados envolve principalmente Botafogo e Atlético-MG, com 43 cada, Vitória (44), Paraná (44) e Flamengo (45).