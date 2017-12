Quatro paulistas jogam pela Série B Quatro clubes paulistas estarão em campo neste sábado à tarde nos cinco jogos previstos pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um deles será entre paulistas, entre União Barbarense e Santo André, que estão em situações opostas. O Marília recebe o Sport, já ameaçado pelo rebaixamento, o Paulista enfrenta o Ceará, em Fortaleza. Os ameaçados Caxias e Anapolina jogam em Caxias do Sul, enquanto o Vila Nova recebe o Criciúma, em Goiânia. Todos os jogos começam às 16 horas. No Estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara d´Oeste, o desesperado União Barbarense, com 17 pontos e na zona de rebaixamento, recebe o Santo André, com 31 pontos, e perto de uma vaga na segunda fase. O time da casa perdeu seus últimos três jogos e novo tropeço pode significar sua volta à Série C em 2006. O Marília, com 28 pontos, também que aproveitar a chance de atuar em casa diante do Sport, que soma 24 pontos e joga suas últimas fichas no sonho de continuar atrás do título. No Estádio Presidente Vargas, se enfrentam dois times ameaçados pelo rebaixamento: o Ceará, com 20 pontos, e o Paulista, com 22 pontos, e já em fase de desmanche. No Estádio Centenário, o lanterna Caxias, com 16 pontos, recebe a Anapolina, com 18 pontos, que também luta contra o rebaixamento. No Serra Dourada, sonhando com a classificação, o Vila Nova, com 25 pontos, recebe o Criciúma, que é vice-lanterna, com apenas 16 pontos. No domingo, acontece apenas um jogo, a Portuguesa recepciona o Grêmio, no Canindé.