Quatro são líderes na Série B1 Quatro clubes despontam no Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, após a realização da segunda rodada, completada neste domingo. Pelo Grupo 1, Batatais e Linense têm seis pontos, mesmo número de Ecus e Primavera, que dividem a liderança do Grupo 2. Na sexta-feira, em casa, o Linense fez 2 a 0 no Santa Ritense. Sábado pela manhã, em Mauá, o Mauense sofreu sua segunda derrota consecutiva, desta vez para o Primavara, por 3 a 2. À tarde, em São Bernardo do Campo, o Ecus de Suzano venceu o Palestra, por 2 a 1 . Na manhã deste domingo, em Rio Claro, Velo Clube e Tupã fizeram um jogo movimentado e justificaram o empate de 2 a 2, que significou o primeiro ponto para cada clube. O Lemense se reabilitou ao vencer, fora de casa, o Monte Azul, por 1 a 0. O Batatais chegou à segunda vitória consecutiva ao vencer em casa o Fernandópolis, por 2 a 1. Em Caraguatatuba, o XV de Novembro somou seu primeiro ponto ao empatar com o União Mogi, em 1 a 1. Em Capivari, o Capivariano também somou seus primeiros pontos ao vencer o Guarulhos por 3 a 0. Confira os resultados:: Linense 2 x 0 Santa Ritense, Mauaense 2 x 3 Primavera, Palestra 1 x 2 Ecus, Velo Clube 2 x 2 Tupã, Batatais 2 x 1 Fernandópolis, XV de Caraguatatuba 1 x 1 União Mogi, Capivariano 3 x 0 Guarulhos e Monte Azul 0 x 1 Lemense. Classificação: Grupo 1- Batatais e Linense 6 pontos; 3) Santa Ritense e Lemense 3; 5) Fernandópolis, Monte Azul, Tupã e Velo Clube. Grupo 2 - Ecus e Primavera 6 pontos; 3) Capivariano e Guarulhos 3; 5) União Mogi 2; 6) Palestra e XV de Caraguá; 8) Mauaense 0.